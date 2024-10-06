«Локомотив» и «Крылья Советов» играют вничью в 4 очных матчах подряд. 4.60 – серия продолжится
«Локомотив» примет «Крылья Советов» в 11-м туре Мир РПЛ.
«Локомотив» – явный фаворит за 1.53. Шансы «Крыльев» оцениваются в 6.50. Последние 4 очных матча между этими командами закончились вничью (1:1, 1:1, 1:1 и 3:3). На такой исход в предстоящей встрече можно поставить за 4.60.
Игра пройдет 6 октября. Начало – в 16:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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