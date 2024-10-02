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20-летний лудоман из Костромы вскрывал машины ради игры на ставках

Полиция задержала 20-летнего жителя Костромы, который взламывал машины и тратил украденные деньги на ставки.

«В полицию обратился автовладелец из г. Костромы и сообщил, что боковое стекло его автомобиля было разбито, а из машины пропали 100 тысяч рублей. Затем было зафиксировано еще 5 аналогичных происшествий.

В ходе комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Костроме установили причастность к совершению преступлений 20-летнего студента. Полицейские задержали подозреваемого.

Выяснилось, что молодой человек бил стекла в автомобилях, а затем похищал оставленные хозяевами в салоне ценные вещи и деньги. До этого он успел поработать продавцом в магазине и присвоил из кассы 180 тысяч рублей, которые также проиграл в букмекерской конторе.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим эпизодам преступной деятельности», – сообщили в управлении МВД по Костромской области.

Ставки на Спортсе

Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт УМВД по Костромской области
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