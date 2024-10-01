У 12% россиян есть зависимость от азартных игр (Better)
Компания Better провела исследование о распространении зависимости от азартных игр в России.
По данным исследования, лудоманией в тяжелой и очень тяжелой форме страдают 12% россиян, сообщает корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов. В опросе приняли участие 2022 человека.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, доля распространенности лудомании среди взрослого населения по всему миру составляет 6%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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