«Барселона» забивает «Леванте» 3+ гола в 3 матчах подряд. 1.80 – продление серии

«Барселона» на выезде встретится с «Леванте» в рамках Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.27. На хозяев можно поставить за 10.20, на ничью – за 6.70.

В 3 последних матчах против «Леванте» каталонцы забили по 3 мяча (3:3, 3:0 и 3:2). В предстоящей встрече на тотал «Барселоны» больше 2,5 голов букмекеры дают 1.80. Обратная ставка зайдет за 2.00.

Матч пройдет 23 августа. Начало – в 22:30 мск.

