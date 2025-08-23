«Барселона» забивает «Леванте» 3+ гола в 3 матчах подряд. 1.80 – продление серии
«Барселона» на выезде встретится с «Леванте» в рамках Ла Лиги.
«Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.27. На хозяев можно поставить за 10.20, на ничью – за 6.70.
В 3 последних матчах против «Леванте» каталонцы забили по 3 мяча (3:3, 3:0 и 3:2). В предстоящей встрече на тотал «Барселоны» больше 2,5 голов букмекеры дают 1.80. Обратная ставка зайдет за 2.00.
Матч пройдет 23 августа. Начало – в 22:30 мск.
