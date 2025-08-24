«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу у «Леванте» – 3:2. В лайве букмекеры давали на камбэк каталонцев высокие шансы
«Барселона» одержала волевую победу над «Леванте» (3:2) во 2-м туре Ла Лиги.
После 1-го тайма «Леванте» вел 2:0. «Барселона» забила на 49-й и 52-й минутах, а на 91-й защитник хозяев Унаи Эльхесабаль отправил мяч в свои ворота после навеса Ламина Ямаля.
В прематче каталонцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.22. В лайве букмекеры оставляли высокую вероятность на камбэк. При счете 2:0 в пользу «Леванте» коэффициент на «Барселону» поднимался лишь до 4.50.
В конце матча при счете 2:2 победа «Леванте» оценивалась в 19.00, а триумф «Барселоны» – в 3.75.
Это 7-й камбэк каталонцев в Ла Лиге при тренере Ханси Флике.
Опубликовала: Венера Кравченко
