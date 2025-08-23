Синнер – главный фаворит US Open у букмекеров, Алькарас – второй, Джокович – третий. Шансы Медведева упали в 2,5 раза после жеребьевки

Букмекеры считают Янника Синнера главным фаворитом US Open.

Итальянец выиграл турнир в прошлом году. Защита титула оценивается коэффициентом 2.30.

Вторым фаворитом считается Карлос Алькарас – 2.50. Третьим идет Новак Джокович (13.00). На остальных теннисистов букмекеры дают котировки от 20.00.

Даниил Медведев – лучший из россиян. Однако после жеребьевки коэффициент на его чемпионство поднялся с 18.00 до 45.00.

В первом круге Медведев сыграет с Бенжаменом Бонзи – француз выбил его на «Уимблдоне». В четвертом круге соперником россиянина может стать Алькарас.

