Синнер – главный фаворит US Open у букмекеров, Алькарас – второй, Джокович – третий. Шансы Медведева упали в 2,5 раза после жеребьевки
Букмекеры считают Янника Синнера главным фаворитом US Open.
Итальянец выиграл турнир в прошлом году. Защита титула оценивается коэффициентом 2.30.
Вторым фаворитом считается Карлос Алькарас – 2.50. Третьим идет Новак Джокович (13.00). На остальных теннисистов букмекеры дают котировки от 20.00.
Даниил Медведев – лучший из россиян. Однако после жеребьевки коэффициент на его чемпионство поднялся с 18.00 до 45.00.
В первом круге Медведев сыграет с Бенжаменом Бонзи – француз выбил его на «Уимблдоне». В четвертом круге соперником россиянина может стать Алькарас.
