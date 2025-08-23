«Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) и прервало 4-матчевую серию без побед. Нижегородцы – самый слабый соперник команды Карпина в этом сезоне по оценкам букмекеров

«Динамо» Москва дома разгромило «Пари НН» в 6-м туре Мир РПЛ (3:0).

В прематче команда Валерия Карпина котировалась букмекерским фаворитом за 1.42. Это самый низкий коэффициент на «Динамо» с начала сезона. Победа с форой (-2,5) зашла за 3.60.

Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед во всех турнирах (3 поражения и ничья).

