«Арсенал» стал главным фаворитом на чемпионство в АПЛ у букмекеров

Букмекеры обновили котировки в линии на чемпионство в АПЛ.

Перед сезоном главным фаворитом котировался «Ливерпуль» с коэффициентом 2.80. Далее шли «Арсенал» (3.30) и «Манчестер Сити» (4.00).

«Арсенал» в стартовых турах обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и разгромил «Лидс» (5:0). После этого коэффициент на титул «канониров» упал до 2.80.

Теперь «Арсенал» делит с «Ливерпулем» первую строчку в рейтинге фаворитов на чемпионство. Мерсисайдцы еще не сыграли матч 2-го тура АПЛ – в понедельник они встретятся с «Ньюкаслом».

