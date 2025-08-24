«Арсенал» стал главным фаворитом на чемпионство в АПЛ у букмекеров
Букмекеры обновили котировки в линии на чемпионство в АПЛ.
Перед сезоном главным фаворитом котировался «Ливерпуль» с коэффициентом 2.80. Далее шли «Арсенал» (3.30) и «Манчестер Сити» (4.00).
«Арсенал» в стартовых турах обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и разгромил «Лидс» (5:0). После этого коэффициент на титул «канониров» упал до 2.80.
Теперь «Арсенал» делит с «Ливерпулем» первую строчку в рейтинге фаворитов на чемпионство. Мерсисайдцы еще не сыграли матч 2-го тура АПЛ – в понедельник они встретятся с «Ньюкаслом».
Чудо-день в Германии: забили вообще все. Конкуренты «Баварии» уже провалились
«Тоттенхэм» – загадочный кошмар Гвардиолы. Рекордные 10 поражений
Кто выиграет Серию А?1256 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости