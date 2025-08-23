«Локомотив» не побеждает «Ростов» 3 матча подряд – 3:3. В лайве на ничью давали коэффициент 16.00

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростов» в 6-м туре Мир РПЛ (3:3).

«Железнодорожники» повели 2:0 к 20-й минуте. «Ростов» отыграл один гол на 57-й и сравнял счет на 65-й. «Локомотив» вышел вперед на 82-й, ростовчане спаслись на 90+8.

В прематче «железнодорожники» котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.80. На ничью букмекеры давали 4.00. В лайве коэффициент на мирный исход поднимался до 16.00.

«Локомотив» не побеждает «Ростов» 3 матча подряд. До этого в апреле была ничья (1:1) в РПЛ и поражение в Фонбет Кубке России (0:2).

«Тоттенхэм» – загадочный кошмар Гвардиолы: 10 поражений, проблем больше, чем от «Реала»