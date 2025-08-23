«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Санкт-Паули», ведя 3:1 к 74-й минуте – 3:3. В лайве на спасение давали 3,4% вероятности

«Боруссия» Дортмунд в гостях сыграла вничью с «Санкт-Паули» в 1-м туре Бундеслиги (3:3).

Дортмундцы вели 3:1 к 74-й минуте, однако хозяева ушли от поражения благодаря голам на 86-й и 89-й.

В прематче «Боруссия» котировалась букмекерским фаворитом за 1.98. В лайве коэффициент на победу дортмундцев падал до 1.01.

Ничья до игры оценивалась в 4.00. Перед вторым голом «Санкт-Паули» коэффициент на ничью достигал 29.00 (3,4%).

«Боруссия» впервые за 10 лет начала сезон Бундеслиги не с победы.

