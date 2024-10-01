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Президент BetBoom – о регулировании букмекерского рынка в России: «Не совсем понятны цели и задачи. Постоянно вносятся некачественные вещи»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров высказался о регулировании букмекерского рынка в России

«Наша деятельность постоянно регулируется. С каждым годом законопроектов все больше. Как министр спорта сказал, важно понимать цели и задачи.

Вот мне по итогам 12 лет руководства букмекерской компанией не совсем понятны цели и задачи регулирования. Где-то до 2012-2014 годов было понятно. Создание СРО, потом ЕРАИ, это качественные вехи в регулировании развития бизнеса, разрешение интерактивных ставок. Но я говорю о других изменениях.

Постоянно вносятся некачественные и не основополагающие вещи. Возникает вопрос: с какой целью это делается? Если для борьбы с незаконным игорным бизнесом, то, очевидно, что эти поправки цели не достигают. Если это попытка урегулирования легального бизнеса, то для чего так активно его регулировать постоянным изменением законодательства, если не регулируется нелегальный? Итог очевиден.

Накладывается вопрос на трансляции, на простоту идентификации в легальных и незаконных БК. С учетом санкций активность пользования VPN возросла, просто выйти на нелегальный сайт.

Регулирование легального бизнеса должно быть более глубоким и справедливым», – передает слова Макарова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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