Платформу для фэнтези-спорта Sorare обвинили в организации азартных игр без получения лицензии. Компания является партнером АПЛ
NFT-платформу для фэнтези-спорта Sorare обвинили в организации азартных игр без получения лицензии.
Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) заявила, что Sorare предстанет перед судом по обвинению в организации азартных игр без соответствующей игорной лицензии. Слушание состоится 4 октября в магистратском суде Бирмингема.
Представители Sorare считают, что UKGC неверно трактует деятельность компании, и на этом основании ошибочно применяет британские законы об азартных играх к платформе.
С Sorare сотрудничают такие спортсмены, как Килиан Мбаппе, Жерар Пике и Серена Уильямс. Также компания является партнером Английской Премьер-лиги.
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