Контракт «Интера» с букмекером Betsson – самое крупное спонсорское соглашение в Серии А

Издание La Gazetta dello Sport проанализировало все спонсорские контракты клубов Серии А.

Соглашение «Интера» и шведского букмекера Betsson на сумму 41 млн евро – самый крупный контракт в сезоне-2024/25.

В топ-3 также вошли контракты «Милана» с Fly Emirates (€35 млн) и «Фиорентины» с Mediacom (€26,6 млн). «Ювентус» и «Наполи» – единственные клубы без титульного партнера.

Совокупный доход всех клубов от рекламы на форме в этом сезоне составит 180 млн евро, что на 50 млн меньше, чем годом ранее.

Ставки на Спортсе

3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?