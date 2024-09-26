Контракт «Интера» с букмекером Betsson – самое крупное спонсорское соглашение в Серии А
Издание La Gazetta dello Sport проанализировало все спонсорские контракты клубов Серии А.
Соглашение «Интера» и шведского букмекера Betsson на сумму 41 млн евро – самый крупный контракт в сезоне-2024/25.
В топ-3 также вошли контракты «Милана» с Fly Emirates (€35 млн) и «Фиорентины» с Mediacom (€26,6 млн). «Ювентус» и «Наполи» – единственные клубы без титульного партнера.
Совокупный доход всех клубов от рекламы на форме в этом сезоне составит 180 млн евро, что на 50 млн меньше, чем годом ранее.
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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