«Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо». В лайве на ничью зашел кэф 12.00

«Динамо» вырвало ничью в матче со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ (2:2).

До матча ничья оценивалась в 3.90, в лайве коэффициент поднялся до 12.00. На «обе забьют» давали 1.55, на тотал больше 2,5 голов – 1.59. Первая ставка прошла к 7-й минуте, вторая – к 23-й. По этим показателям команды установили два рекорда для очных матчей в чемпионате России.

Игрок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, вышедший на замену на 68-й минуте, получил две желтые на 72-й и 74-й минутах и был удален. Удаление в матче оценивалось в 3.60.

Перед стартом 9-го тура авторы Спортса’’ сделали ставки в рамках всесезонного конкурса прогнозов. Максимилиан Алфимов поставил на победу «Спартака» при тотале больше 2,5, Павел Тихонов – на гол Эсекиеля Барко.

Обе прогноза сбылись.

Ставки на Спортсе

Прогнозы на РПЛ: Тихонов верит в гол Барко «Динамо», Алфимов ждет веселья в Москве и скуки в Казани