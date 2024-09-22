«Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо». В лайве на ничью зашел кэф 12.00
«Динамо» вырвало ничью в матче со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ (2:2).
До матча ничья оценивалась в 3.90, в лайве коэффициент поднялся до 12.00. На «обе забьют» давали 1.55, на тотал больше 2,5 голов – 1.59. Первая ставка прошла к 7-й минуте, вторая – к 23-й. По этим показателям команды установили два рекорда для очных матчей в чемпионате России.
Игрок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, вышедший на замену на 68-й минуте, получил две желтые на 72-й и 74-й минутах и был удален. Удаление в матче оценивалось в 3.60.
Перед стартом 9-го тура авторы Спортса’’ сделали ставки в рамках всесезонного конкурса прогнозов. Максимилиан Алфимов поставил на победу «Спартака» при тотале больше 2,5, Павел Тихонов – на гол Эсекиеля Барко.
Обе прогноза сбылись.
Прогнозы на РПЛ: Тихонов верит в гол Барко «Динамо», Алфимов ждет веселья в Москве и скуки в Казани
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