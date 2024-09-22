Австралия ужесточила правила гемблинга. Игры с элементами казино получили рейтинг 18+

В Австралии ужесточили правила для игр с элементами гемблинга.

С 22 сентября 2024 года любая видеоигра с «симуляцией азартных игр» будет автоматически получать возрастной рейтинг 18+. Под новые правила попадают даже видеоигры с незначительным содержанием гемблинга: например, мини-игра с элементами казино, спрятанная в ролевой игре.

Изменения стали результатом многолетних усилий Австралии по борьбе с играми с лутбоксами и игровыми механиками.

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