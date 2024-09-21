33% клубов-участников ЛЧ-2024/2025 спонсируются букмекерами. Рост по сравнению с прошлым сезоном – 57%
11 из 36 (33%) клубов-участников Лиги чемпионов-2024/2025 спонсируются букмекерами.
Это рекордное количество партнерств с беттинг-компаниями. Показатель по сравнению с прошлым сезоном вырос на 57% – букмекеры-спонсоры были у 25% клубов-участников.
За последние шесть лет рост количества букмекеров-спонсоров среди клубов-участников ЛЧ составил 366%. К примеру, в сезоне-2018/19 только три команды имели беттинг-партнера (1%).
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: igaming Brazil
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