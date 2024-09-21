У «Зенита» всего один пропущенный гол в текущем сезоне РПЛ. Букмекеры уверены, что «Факел» не забьет петербуржцам в 9-м туре
«Зенит» примет «Факел» в 9-м туре РПЛ.
Петербуржцы котируются явными фаворитами за 1.20. На воронежцев можно поставить за 17.00, на ничью – за 7.50.
У «Зенита» самая надежная оборона в текущем сезоне РПЛ – всего один пропущенный мяч. На гол «Факела» дают 3.05. Если воронежцы не забьют, сыграет коэффициент 1.35.
Матч пройдет 21 сентября и начнется в 16:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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