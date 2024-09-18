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  • «Аль-Хилаль» Неймара и «Аль-Наср» Роналду – букмекерские фавориты азиатской ЛЧ. На титул «Шанхая» Слуцкого дают 25.00
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«Аль-Хилаль» Неймара и «Аль-Наср» Роналду – букмекерские фавориты азиатской ЛЧ. На титул «Шанхая» Слуцкого дают 25.00

Стартовала азиатская Лига чемпионов.

Букмекеры считают фаворитом турнира «Аль-Хилаль» – на победу саудовского клуба можно поставить с коэффициентом 3.70.

Вторым котируется «Аль-Наср» – на титул команды Роналду дают коэффициент 4.80. Шансы остальных команд оцениваются от 11.00.

На трофей «Шанхая Шеньхуа» Леонида Слуцкого можно поставить с коэффициентом 25.00.

«Шанхай» разгромил «Пхохан Стилерс» в 1-м туре Лиги чемпионов Азии со счетом 4:1.

Ставки на Спортсе

Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЛеонид Слуцкий
logoКриштиану Роналду
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoШанхай Шеньхуа
logoАль-Хилаль
Ставки на спорт
logoАль-Наср Эр-Рияд
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