«Аль-Хилаль» Неймара и «Аль-Наср» Роналду – букмекерские фавориты азиатской ЛЧ. На титул «Шанхая» Слуцкого дают 25.00

Стартовала азиатская Лига чемпионов.

Букмекеры считают фаворитом турнира «Аль-Хилаль» – на победу саудовского клуба можно поставить с коэффициентом 3.70.

Вторым котируется «Аль-Наср» – на титул команды Роналду дают коэффициент 4.80. Шансы остальных команд оцениваются от 11.00.

На трофей «Шанхая Шеньхуа» Леонида Слуцкого можно поставить с коэффициентом 25.00.

«Шанхай» разгромил «Пхохан Стилерс» в 1-м туре Лиги чемпионов Азии со счетом 4:1.

Ставки на Спортсе

Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет