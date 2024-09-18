«Аль-Хилаль» Неймара и «Аль-Наср» Роналду – букмекерские фавориты азиатской ЛЧ. На титул «Шанхая» Слуцкого дают 25.00
Стартовала азиатская Лига чемпионов.
Букмекеры считают фаворитом турнира «Аль-Хилаль» – на победу саудовского клуба можно поставить с коэффициентом 3.70.
Вторым котируется «Аль-Наср» – на титул команды Роналду дают коэффициент 4.80. Шансы остальных команд оцениваются от 11.00.
На трофей «Шанхая Шеньхуа» Леонида Слуцкого можно поставить с коэффициентом 25.00.
«Шанхай» разгромил «Пхохан Стилерс» в 1-м туре Лиги чемпионов Азии со счетом 4:1.
Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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