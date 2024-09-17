Главный фаворит ЛЧ по версии букмекеров выиграл турнир лишь 2 раза за последние 15 лет
Главные фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров редко выигрывают трофей.
За последние 15 лет ЛЧ выиграли лишь 2 букмекерских фаворита – «Барселона» в сезоне-2010/11 и «Ман Сити» в сезоне-2022/23.
В новом сезоне ЛЧ фаворитом котируется «Сити» – на победу английского клуба можно поставить за 3.80.
Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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