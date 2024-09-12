Лебеденко о договорных матчах: «Вполне вероятно, что от результата уже ушли к карточкам»

Игорь Лебеденко рассказал, как ему предлагали поставить на угловые в матче с собственным участием.

– В прошлом году игроки сборной Италии Фаджоли и Тонали признались, что страдают зависимостью от ставок. Как такое может начинаться?

– Расскажу одну историю. Встретился как-то раз с приятелем. А с ним был товарищ, которого в первый раз видел. Тогда я ещё в «Арарате» играл.

Сидим, общаемся, и тут этот дядька начинает: «Давай что-нибудь сделаем». Я даже сначала не понял, о чём вообще речь. Он сразу: «Не нужно сдавать матчи или чего-то такого – просто на угловые поставим».

Я сразу дал понять, что не буду таким заниматься. Спросил его, как он вообще это себе представляет. Две команды бегают и бьют по угловым? Он ответил: «Ну да». Больше этого человека я не видел.

А ведь кто-то же может и согласиться. В тот момент я был во Второй лиге. Может быть, там это проще творить. Вполне вероятно, что от результата уже ушли к жёлтым или красным карточкам, – сказал бывший игрок «Торпедо» и «Ахмата».

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