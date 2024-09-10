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43 футболиста пожизненно дисквалифицированы в Китае за договорные матчи

Китайская футбольная ассоциация пожизненно дисквалифицировала 43 футболиста за участие в договорных матчах.

По данным South China Morning Post, Министерство общественной безопасности Китая завершило двухлетнее расследование о коррупции в спорте и незаконных азартных играх. Его инициатором стал председатель КНР Си Цзиньпинь.

По итогам расследования ответственность понесут 128 человек, в том числе 43 футболиста, которые будут пожизненно отстранены от футбола в Китае.

В списке спортсменов, замешанных в договорных матчах, присутствует игрок сборной Кореи Сон Джун Хо, а также экс-игрок сборной Китая Цзинь Цзиндао.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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logoСборная Китая по футболу
logoвысшая лига Китай
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