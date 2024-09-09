Синнер выиграл US Open. Он котировался третьим фаворитом после Алькараса и Джоковича

Янник Синнер победил Тейлора Фрица в финале US Open – 6:3, 6:4, 7:5.

До турнира Синнер котировался третьим фаворитом на победу (3.50) после Новака Джоковича (3.20) и Карлоса Алькараса (2.70).

23-летний Синнер стал четвертым и самым молодым мужчиной, который выиграл за один сезон два хардовых «Больших шлема» – в январе он победил на Australian Open.

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