Грузия – Португалия: игроки БЕТСИТИ оценили шансы дебютанта Евро удивить фаворита

26 июня в матче третьего тура чемпионата Европы по футболу сыграют сборные Грузии и Португалии. Встреча пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 мск.

Португалия набрала шесть очков двух стартовых играх Евро-2024 и гарантировала себе первое место в группе F. Грузия с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке в таблице квартета. Для выхода в плей-офф дебютанту чемпионатов Европы нужно обязательно побеждать в последнем туре.

Несмотря на то, что главный тренер португальцев Роберто Мартинес с большой долей вероятности даст отдохнуть игрокам основы, шансы Грузии на успех оцениваются невысоко.

Аналитики БЕТСИТИ считают «селесао» явными фаворитами встречи. На победу португальцев предлагают коэффициент 1.40, на Грузию дают 8.60, ничья идет за 5.30.

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По оценкам экспертов, матч будет результативным. На ТБ 2.5 можно поставить с кэфом 1.70, на ТМ 2.5 предлагают 2.23.

Вероятность обмена голами оценивается кэфом 1.98, на противоположный исход дают 1.83.

Форвард сборной Грузии Георгий Микутадзе забил в каждом из матчей команды на Евро и с двумя мячами входит в число лучших бомбардиров турнира. Поставить на его гол в ворота португальцев можно за 4.00.

Лидер «селесао» Криштиану Роналду пока без забитых мячей на Евро-2024. Аналитики считают, у звездного нападающего хорошие шансы отличиться в матче с грузинами и предлагают кэф 1.70 на его гол в предстоящем поединке.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной Португалии. На успех фаворита пришлось 89% от общего числа ставок на исход. Всего 5% ушло на Грузию, еще 6% ставок сделано на ничью.

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