«В концовке придется тянуть время и сушить результат». Прогноз Палагина – желтая вратарю в матче Дания – Сербия

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Автор Спортса Слава Палагин считает, что в матче Дания – Сербия на Евро-2024 будет показана желтая карточка вратарю.

«Главное по раскладам:

Первое – и Дания, и Сербия все еще могут пройти в плей-офф.

Второе – вместе Дания и Сербия никак в плей-офф пройти не смогут.

Сомневаюсь, что по ходу матча кто-то оторвется в счете – слишком слабая атака у обоих. Значит, в концовке придется тянуть время и сушить результат, который устраивает. Один из самых популярных приемов – медленный ввод мяча в игру. Вратари не рискуют нарваться на бан в 1/8 – желтую можно себе позволить (4.50)», – считает Палагин.

Игра состоится 25 июня и начнется – в 22:00 мск.

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