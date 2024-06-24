«Неплохая возможность загрузить на обе забьют». Прогноз Васильева на матч Хорватия – Италия

Илья Васильев сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Хорватией и Италией.

Автор Спортса поставил на то, что обе команды забьют за 1.75.

«Италия – Хорватия – неплохая возможность аккуратно загрузить на обе забьют.

Мем о хорватских скуфах завирусился, но команда Златко Далича в порядке по моментам: выбиралась из-под Испании и все же дожала Албанию. Слабый первый тайм с албанцами – следствие тактического поиска и желания изменить атакующую структуру. Вероятно, с Италией Далич продолжит поиск, но есть все ресурсы, чтобы забирать мяч и атаковать (Италия проблемно отбивалась против Испании).

У Италии не получилось с Испанией, но у нее годная атака, а Хорватия жутко уязвима в переходах – есть шансы в контратаках и позиционках», – считает Васильев.

Матч пройдет 24 июня и начнется в 22:00 мск.

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