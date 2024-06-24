«Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» открыли спортивную площадку имени Владислава Третьяка в Тульской области

20 июня 2024 года состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки имени легенды отечественного и мирового хоккея Владислава Третьяка. Объект построен при поддержке компании «Лига Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».

«Развитие инфраструктуры, создание возможностей для занятий спортом – стратегическая задача. И я счастлив, что наши многолетние партнеры нацелены на добрые дела. Искренне благодарен компании «Лига Ставок» и лично Юрию Васильевичу Красовскому, фонду «Созвездие Добра» и лично Ольге Георгиевне Журавской за их внимание к социальным проектам, за масштабную работу по возведению новых спортивных объектов. Открытие таких сооружений – всегда праздник. Жители Тульской области получили великолепный подарок. Во времена моей молодости можно было лишь мечтать о столь шикарных условиях.

Уверен, что теперь у жителей деревни Федора Конюхова вырастет интерес к здоровому образу жизни, к хоккею, появятся возможности физического и нравственного развития. Огромное спасибо всем, благодаря кому появилась новая спортплощадка», – прокомментировал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Спортивная площадка находится на территории Деревни Федора Конюхова в Заокском районе Тульской области. Это уникальная локация считается местной достопримечательностью, здесь расположены картинная галерея, храмы и часовни, а улицы названы в честь именитых путешественников: Миклухо-Маклая, Крузенштерна, Кусто и других.

«В дальнейшем на территории деревни также появятся общеобразовательная школа и детский сад. Спорт, духовность и образование – в первую очередь!», – заявил легендарный путешественник Федор Конюхов.

Новый физкультурно-спортивный объект предназначен для игры в футбол и баскетбол в теплое время года, а также в хоккей – в зимний период.

«Мы много инвестируем в развитие национального и детского спорта. Эта площадка стала уже 17-м спортивным объектом, который мы построили в наших регионах. Здесь, в Тульской области, мы будем также планировать проведение различных турниров с участием легенды хоккея Владислава Третьяка», – отметил президент компании «Лига Ставок» Юрий Красовский.

С 2017 года «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» поддерживают детско-юношеский спорт, спортсменов разных поколений и развивают спортивную инфраструктуру в российских регионах в рамках благотворительной программы «Лига Добра», которая сегодня реализуется в 31 субъекте РФ.

«Теперь наши благотворительные программы будут работать и в Тульской области. Старт дан – новая спортивная площадка в Деревне Федора Конюхова, на которой ребята из детских домов, реабилитационных центров, а также жители деревни смогут заниматься физической культурой», –прокомментировала первый вице-президент «Лиги Ставок», учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

«Лига Ставок» преподнесла Федору Конюхову приятный сюрприз. Ему подарили талисман в виде капибары и специальный арктический набор со спутниковым датчиком, который путешественник возьмет в предстоящую арктическую экспедицию.

«Федор Филиппович погрузит талисман в непромокаемый футляр вместе с GPS-трекером. Вся страна будет следить за маршрутом Федора Конюхова и капибары. С помощью трекера мы посчитаем преодоленные мили и переведем их в деньги. Вырученные средства будут направлены в Фонд «Созвездие Добра»», – заключил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.