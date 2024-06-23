Арбитр Высшей лиги бейсбола обвиняется в нарушении правил, связанных со ставками. Ему грозит годичная дисквалификация

Арбитр Высшей лиги бейсбола (MLB) Пэт Хоберг обвиняется в нарушениях политики лиги в области азартных игр.

MLB заявила, что арбитр напрямую не манипулировал играми, но есть подозрения, что он делал ставки на бейсбольные матчи. Хоберг отстранен от работы на время расследования.

Согласно правилам лиги, за ставки на бейсбол грозит годичная дисквалификация. Ставки на матчи, в которых игрок играет, тренирует или судействует, приводят к пожизненной дисквалификации.

В этом сезоне Хоберг не принимал участие ни в одной игре чемпионата.

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