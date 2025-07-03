Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс 2 матчей Уимблдона и превратил 400 000 рублей в 4,5 млн

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из, в который вошли 2 матча одного из самых престижных теннисных турниров — Уимблдона. Он поставил 400 000 рублей на коэффициент 11, 34 и выиграл 4 536 000 рублей.

Клиент «Лиги Ставок» заключил идентичные пари на матчи первого круга Уимблдона между Хиджикатой и Гоффином, а также Комесаньей и Муту. Беттор взял победу Хиджикаты и Муту с итоговой разницей в 7 и больше выигранных геймов (фора -6,5) за коэффициенты 3,15 и 3,60 соответственно. Хиджиката обыграл Гоффина 3:0. Муту также уверенно одолел Комесанью 3:0.

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