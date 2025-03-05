10% студентов в Британии тратят на ставки в 2 раза больше, чем на еду. Почти половина учащихся играли в азартные игры за последний год
В Британии провели исследование о вовлеченности местных студентов в азартные игры.
По данным сервиса самоисключения Gamstop, 10% опрошенных студентов университетов Великобритании еженедельно тратят на ставки от 51 до 100 фунтов стерлингов (65-127 долларов). Это значительно больше среднего показателя расходов студентов на еду, который равен 36 фунтам стерлингов (46 долларов).
49% респондентов играли в азартные игры хотя бы раз за последний год. 17% учащихся тратили свой студенческий кредит на ставки.
В опросе компании Censuswide приняли участие 2 тысячи студентов университетов из 17 городов Великобритании.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Sun
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