Прервалась серия Леброна из 1297 игр с 10+ очками. Букмекеры считали, что он наберет минимум 10 баллов во всех матчах регулярки в сезоне-2025/26

Серия Леброна Джеймса из 1297 матчей с 10+ очками прервалась в игре против «Торонто» (123:120).

Форвард «Лейкерс» набрал 8 очков за матч. При равном счете за 3 секунды до финальной сирены 40-летний ветеран отдал передачу в угол на форварда Руи Хатимуру вместо того, чтобы самостоятельно завершить атаку.

В начале сезона букмекеры давали коэффициент 1.51 на то, что Леброн наберет 10+ очков во всех матчах регулярки НБА в сезоне-2025/26. Обратная ставка сыграла за 2.52.