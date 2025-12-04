  • Спортс
  • Слот стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. За сутки коэффициент на отставку из «Ливерпуля» упал более чем в два раза
35

Арне Слот близок к увольнению из «Ливерпуля», считают букмекеры.

«Ливерпуль» выиграл лишь 4 из 14 последних матчей. В среду команда разделила очки с «Сандерлендом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.

Слот стал котироваться вторым в списке фаворитов на следующее увольнение в АПЛ. За сутки коэффициент на его отставку обвалился более чем в два раза – с 6.00 до 2.50.

Главным претендентом на следующую отставку в чемпионате Англии считает Даниэль Фарке (1.73) из «Лидса». Топ-3 у британских букмекеров замыкает тренер «Тоттенхэма» Томас Франк (4.00).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
