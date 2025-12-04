«Вашингтон» лидирует на Востоке в НХЛ, но котируется лишь 5-м претендентом на победу в конференции. Главный фаворит – «Флорида» с последнего места

«Вашингтон» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.

Команда Александра Овечкина набрала 36 баллов в 28 матчах. Второй в конференции идет «Каролина» (34 очка, 25 игр), тройку лидеров замыкает «Тампа-Бэй» (34 балла, 26 матчей).

Главным фаворитом на победу в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата котируется «Флорида» (4.20), которая на данный момент занимает последнее место в таблице с 25 очками. «Вашингтон» идет лишь пятым у букмекеров за 13.00.

Победитель Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата:

1. «Флорида» – 4.20

2. «Каролина» – 4.50

3. «Тампа-Бэй» – 5.00

4. «Нью-Джерси» – 8.00

5-6. «Вашингтон» – 13.00

5-6. «Рейнджерс» – 13.00

7. «Торонто» – 15.00

8-9. «Оттава» – 20.00

8-9. «Монреаль» – 20.00

Остальные – от 30.00