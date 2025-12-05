«МЮ» упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1) на 83-й минуте. В лайве на ничью давали 9.00, на победу хозяев – 1.07

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в 14-м туре АПЛ.

Хозяева вышли вперед на 58-й минуте, но упустили победу, пропустив на 83-й. Перед голов «Вест Хэма» на победу хозяев давали коэффициент 1.07, на ничью – 9.00.

У команды Рубена Аморима одна победа в 5 последних матчах чемпионата Англии, 3 ничьих и одно поражение.