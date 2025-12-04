«МЮ» проиграл «Вест Хэму» в 4 из 5 последний матчей, но сегодня котируется явным фаворитом
«Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» в рамках 14-го тура АПЛ.
«МЮ» проиграл в 4 из 5 последних официальных матчах против лондонцев. Лишь в одной игре фаворитом был «Вест Хэм».
Букмекеры считают «Юнайтед» явными фаворитами предстоящей игры за 1.50. На непоражение гостей можно поставить за 2.70, на победу – за 6.30.
Игра пройдет 4 декабря и начнется в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
