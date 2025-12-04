Букмекеры сомневаются, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Их разделяет 28 шайб

Александр Овечкин забил 987-й и 988-й голы в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Сан-Хосе» (7:1). В этом сезоне россиянин набрал 29 (14+15) очков в 28 матчах чемпионата.

Букмекеры сомневаются в том, что Овечкин (988 шайб) побьет рекорд Уэйна Гретцки (1016 голов) по голам в НХЛ с учетом плей-офф. На падение рекорда в «Тенниси» дают коэффициент 2.05, на сохранение – 1.68.

Действующий контракт 40-летнего нападающего с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.