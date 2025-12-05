У «Вулверхэмптона» 2 очка в 14 турах. 17.00 – наберут наименьшее количество очков за всю историю АПЛ

«Вулверхэмптон» идет на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

«Вулвс» набрали 2 очка в 14 турах. Клуб отстает от 19-й команды лиги «Бернли» на 8 баллов, от спасительного 17-го места – на 12 очков.

Наименьшее количество очков за всю историю АПЛ набрал «Дерби Каунти» в сезоне-2007/08 – 11 баллов. Букмекеры дают коэффициент 17.00 на то, что «Вулверхэмптон» наберет меньше очков и установит антирекорд.

1.03 – клуб вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.