Майкл Оуэн заявил, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона не одержит ни одной победы. Букмекеры почти согласны

Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона не одержит ни одной победы.

«Манчестер Сити» разнесет их в финале Кубка Англии, «Арсенал» уничтожит на «Олд Траффорд». Вероятно, их обыграет «Ньюкасл». Я даже не уверен, что они смогут выиграть у «Брайтона», – сказал бывший нападающий «МЮ».

Букмекеры согласны с Оуэном, что «красные дьяволы» не обыграют «канониров» и «горожан», шансы против «сорок» оцениваются 50/50:

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». П1 – 7.50. П2 – 1.39.

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». П1 – 2.50. П2 – 2.55.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». П1 – 1.36. П2 – 9.20.

Ставки на матч против «Брайтона» пока не принимаются, но в первом круге «красные дьяволы» проиграли – 1:3.