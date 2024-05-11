Майкл Оуэн заявил, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона не одержит ни одной победы. Букмекеры почти согласны

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Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона не одержит ни одной победы. 

«Манчестер Сити» разнесет их в финале Кубка Англии, «Арсенал» уничтожит на «Олд Траффорд». Вероятно, их обыграет «Ньюкасл». Я даже не уверен, что они смогут выиграть у «Брайтона», – сказал бывший нападающий «МЮ».

Букмекеры согласны с Оуэном, что «красные дьяволы» не обыграют «канониров» и «горожан», шансы против «сорок» оцениваются 50/50:

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». П1 – 7.50. П2 – 1.39.

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». П1 – 2.50. П2 – 2.55.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». П1 – 1.36. П2 – 9.20.

Ставки на матч против «Брайтона» пока не принимаются, но в первом круге «красные дьяволы» проиграли – 1:3.

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2 комментария
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самые опасные кэфы 1.3-1.5. именно они пускают все экспрессы под откос. удачи попанам, бгг
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