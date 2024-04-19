«Байер» – фаворит Лиги Европы за 1.83, коэффициент на титул «Аталанты» – 3.96

Букмекеры представили коэффициенты на победу в Лиге Европы любого из четырех полуфиналистов.

Наибольшие шансы, по их мнению, есть у «Байера» – успех в ЛЕ оценен в 1.83. Дальше идут «Аталанта» за 3.96, «Рома» за 5.45 и «Марсель» за 9.70.

Перед стартом турнира победа «Ромы» котировалась за 17.00, «Байера» – за 18.00, «Аталанты» – за 21.00, а «Марселя» – за 26.00.

В полуфиналах «Аталанта» сыграет с «Марселем», «Байер» – с «Ромой».

Раздел «Ставки» на Спортсе

Расклады букмекеров после 1/4 ЛЕ и ЛК: в финалы выйдут клубы из Италии, но выиграют турниры «Байер» и «Астон Вилла»

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?