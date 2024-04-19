«Байер» – фаворит Лиги Европы за 1.83, коэффициент на титул «Аталанты» – 3.96

Теги Байер Марсель Рома Аталанта Лига Европы УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Букмекеры представили коэффициенты на победу в Лиге Европы любого из четырех полуфиналистов.

Наибольшие шансы, по их мнению, есть у «Байера» – успех в ЛЕ оценен в 1.83. Дальше идут «Аталанта» за 3.96, «Рома» за 5.45 и «Марсель» за 9.70.

Перед стартом турнира победа «Ромы» котировалась за 17.00, «Байера» – за 18.00, «Аталанты» – за 21.00, а «Марселя» – за 26.00.

В полуфиналах «Аталанта» сыграет с «Марселем», «Байер» – с «Ромой».

Раздел «Ставки» на Спортсе

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5 комментариев
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У Байера сейчас будет чересчур много давления:
1. закончат ли чемпионат без поражений(золотой трофей)
2.как себя покажут в ЛЕ ( да, соперники на первый взгляд не самые сильные, но борьба будет страшная)
3. как долго продлится беспроигрышная серия
Понятно, что и без этих вопросов сезон легендарный, просто хочется продолжения сказки
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Байер вписывает себя в историю прямо сейчас, команда года
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Финал для Аталанты будет огромным достижением!
А там, как повезёт.
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Удивительно, но еще с прошлого года, Рома ни в одном противостоянии не считалась фаворитом. Каждый раз и буки и эксперты считали, что вот сейчас Рома точно вылетит, ведь Зальцбург/РеалСосьедат/Фейеноорд/Леверкузен в прошлом году и Фейеноорд/Брайтон/Милан/Леверкузен в этом, играют в исключительно атакующий футбол и Роме им нечего предложить…(
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Ответ Иван Неткачев
У Байера сейчас будет чересчур много давления: 1. закончат ли чемпионат без поражений(золотой трофей) 2.как себя покажут в ЛЕ ( да, соперники на первый взгляд не самые сильные, но борьба будет страшная) 3. как долго продлится беспроигрышная серия Понятно, что и без этих вопросов сезон легендарный, просто хочется продолжения сказки
Для кого-то сказка, а для кого-то драма =)
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