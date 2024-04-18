«Рома» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы гостей на камбэк

18 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Миланом». Встреча начнется в 22:00.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу римлян. «Рома» победила «Милан» впервые с 2019 года и прервала девятиматчевую безвыигрушную серию в поединках с россонери.

Римляне заметно преобразились после прихода на пост главного тренера Даниэле Де Росси. Команда уступила всего дважды с середины января, а на своем поле победила в основное время в шести из восьми матчей.

Поражением в Риме завершилась семиматчевая победная серия «Милана». После этого команда Стефано Пиоли провела встречу в Серии А с «Сассуоло» и снова не смогла добиться успеха (3:3).

В БЕТСИТИ можно поставить на плей-офф ЛЧ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽

Аналитики БЕТСИТИ считают гостей фаворитами ответного матча. На победу «Милана» предлагается коэффициент 2.20, на успех «Ромы» дают 3.40, вероятность ничьи оценивается в 3.70.

При этом шансы римлян на выход в полуфинал оцениваются кэфом 1.50, на проход миланцев предлагают 2.70.

В восьми из девяти последних очных матчей был обмен голами. Поставить на «ОЗ:да» в предстоящей встрече можно за 1.73. Вероятность ТБ 2.5, который зашел в семи из девяти предыдущих игр, оценивается кэфом 1.88.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение в ответном матче «Милану». На победу хозяев ставят 43% игроков. 33% верят в успех хозяев, ничейный результат выбрали 24%.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽