Количество выплат игрокам от букмекеров на Кошелек ЦУПИС в марте превысило 550 тысяч транзакций. Это исторический рекорд

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В марте количество выплат бетторам от букмекеров на Кошелек ЦУПИС превысило 550 тысяч транзакций.

Это исторический рекорд по такому типу переводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 2,5 раза.

Всего за 2023 год было проведено более 3,7 млн переводов с баланса букмекеров на Кошелек ЦУПИС.

«Игроки выбирают данный платежный метод за надежность и скорость операций. В основе установленного рекорда по переводам от букмекерских контор на Кошелек ЦУПИС лежит улучшение функционала и удобства нашего продукта.

Сегодня Кошелек ЦУПИС – это не только платежное средство, но и целый ряд возможностей, в числе которых цифровая карта с кешбэком и сервис «Ответственная игра», позволяющий пользователю помнить о здоровом ограничении и выделять на игру фиксированную часть времени и денег», – заявил член правления ЕЦУПИС Артем Сычев.

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