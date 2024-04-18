«Реал» выбил «Ман Сити» из Лиги чемпионов. На проход мадридцев давали 3.60

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«Реал» победил «Манчестер Сити» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЧ.

Первая игра 1/4 финала в Мадриде завершилась со счетом 3:3. В ответной встрече «Реал» победил в серии пенальти после 1:1 по итогам 120 минут игры.

«Ман Сити» котировался явным фаворитом противостояния у букмекеров. На победу «Реала» можно было поставить за 3.60.

«Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

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86 комментариев
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Я искренне не понимаю слезы лругих, в чем проблема такого прохода Реала? Команда играла по счету, играла по сопернику, как еще играть против Сити, который должен отыгрываться? Не каждой команде такое выдержать, или надо было глупо удалятся, неуместно приносить пенальти как одна другая команда?
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И как теперь возвращать Куртуа в ворота , при таком Лунине ?))
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Не, ну это матч имени Лунина. Весь.
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Ответ Мирворис Мирмахмудов
Я искренне не понимаю слезы лругих, в чем проблема такого прохода Реала? Команда играла по счету, играла по сопернику, как еще играть против Сити, который должен отыгрываться? Не каждой команде такое выдержать, или надо было глупо удалятся, неуместно приносить пенальти как одна другая команда?
Да нормально всё. Как фанат Сити говорю, сами виноваты
+19
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+18
Ответ Кармоид
При каком?
Не задавай пожалуйста глупых вопросов. Не порть мне настроение))
+16
-1
+15
Ответ Мирворис Мирмахмудов
Я искренне не понимаю слезы лругих, в чем проблема такого прохода Реала? Команда играла по счету, играла по сопернику, как еще играть против Сити, который должен отыгрываться? Не каждой команде такое выдержать, или надо было глупо удалятся, неуместно приносить пенальти как одна другая команда?
Просто это сайт, где фанатов барсы большинство. Их вчера унизили и отправили 1:4 домой. Конечно они сейчас будут всеми силами пытаться доказать самим себе, что Мадриду опять повезло.
Везёт сильнейшим. Факт.
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Лунин сила💪🏻
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Всех с победой, мы смогли!!@@
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Ответ JURAVLI
одна из самых позорных игр реала на моей памяти. такой автобус ставить весь матч при ничейном счете это низко для королевского клуба )))
Не гони Реал красавчики
+11
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+8
Судя по минусам где то пожар 🧯🧯🧯
+7
0
+7
Ответ Street Fighter
Дикий отскок Реала, объективно, но игра забудется, а результат останется. Нейтральный болельщик
Кто то держал по рукам по ногам игроков Сити? 11 против 11, Орсато судил четко. Сити пресинговал ну что? главный счет на табло.
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С победой вот это характер я как фан Барсы завидую вашим характером еще раз поздравляю с победой
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Hala Madrid!! Реал лучший!!
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Hala Madrid я говорил что Реал победит магия реала в лиге чемпионов
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Какие же они фартожопые)))
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У наших хейторов взлёты от взрывов в район Нептуна!!!! Лунин красавела!
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Cry girls! Это Мадрид! Смогли бы выдержать ваши команды такой натиск? Нихфига! Это Реал! А не сосунки, которые глупо просирают игры!
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Дикий отскок Реала, объективно, но игра забудется, а результат останется. Нейтральный болельщик
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Ответ JURAVLI
одна из самых позорных игр реала на моей памяти. такой автобус ставить весь матч при ничейном счете это низко для королевского клуба )))
Конечно это не хорошо, Реал не должен так играть, но победителей не судят
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Я люблю тебя Реал Мадрид!
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Это был самый сложный матч Реала в сезоне. Браво Реал!
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поздравляю РЕАЛ с победой,назло пессемистам,которые потирали руки веря,что вы проиграете.обломали им хребет.
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Ответ Серёга87
Сити спасибо за матч, играли в футбол! Отвратная ерунда может сколько угодно титулов собирать и дальше, всё равно не вызывает никакого уважения, просто спойлерство и удача!
Никакой удачи, Реал из 180 минут больше 100 минут выигрывал у Сити и проходил дальше. Сити забил больше, чем должен был в Мадриде. Реал должен был по моментам выиграть тот матч в 2 мяча минимум.
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Манчестер едет в свой Сити 💪
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Ответ JURAVLI
одна из самых позорных игр реала на моей памяти. такой автобус ставить весь матч при ничейном счете это низко для королевского клуба )))
Самое красивое - счет на табло )
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Шарлатану и цистерне просвещаем слова Вадика Евсеева!!
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Ответ DenisKam
а в чем отскок то? Реал играл на результат. Забил гол и сел в автобус. Как еще играть против такого состава Сити когда у тебя нет основного цз, вратаря и нападающего? Да, во многом реалу повезло, но и Сити играл плохо. Почти ни одной толковой атаки за всю игру, одни смещения бернарду, де брюйне и фодена в центр и удар из за штрафной. Либо навесы на Холланда. И Реал это все читал.
Да я понимаю, это точь-в-точь ситуация как перед матчем ПСЖ-МЮ в 2019, когда у нас весь состав был сломан и играть от себя против ПСЖ Тухеля вариантов не было. В итоге по игре ПСЖ нас отвозил, но мы забили все, что имели и прошли дальше. Но это сам по себе был отскок по факту, но кто сейчас об этом вспоминает, правда? Все помнят только феерический камбэк МЮ. Вот и тут будет тоже самое
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Сити спасибо за матч, играли в футбол! Отвратная ерунда может сколько угодно титулов собирать и дальше, всё равно не вызывает никакого уважения, просто спойлерство и удача!
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Автобус тоже бывает проходит оказывается
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Вамос Реал. Поздравляю болел. Папа Карло рулит
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