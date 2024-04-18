«Реал» выбил «Ман Сити» из Лиги чемпионов. На проход мадридцев давали 3.60

«Реал» победил «Манчестер Сити» по сумме двух матчей и вышел в полуфинал ЛЧ.

Первая игра 1/4 финала в Мадриде завершилась со счетом 3:3. В ответной встрече «Реал» победил в серии пенальти после 1:1 по итогам 120 минут игры.

«Ман Сити» котировался явным фаворитом противостояния у букмекеров. На победу «Реала» можно было поставить за 3.60.

«Реал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

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