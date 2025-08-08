Черчесов возглавил «Ахмат». Букмекеры считают, что клуб не вылетит напрямую из РПЛ

Станислав Черчесов стал новым главным тренером «Ахмата».

Экс-тренер сборной России подписал контракт с клубом на три года. Ранее «Ахмат» уволил Александра Сторожука.

Грозненский клуб начал сезон с 4 поражений в 4 матчах. Букмекеры считают, что «Ахмат» не вылетит напрямую из Мир РПЛ по итогам сезона – на это дают коэффициент 1.30.

3.55 – «Ахмат» займет 15-16 место и вылетит в Первую лигу.