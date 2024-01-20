Кецманович выбил Пола по итогам пяти сетов, победа серба шла за 3.32

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На турнире Australian Open-2024 сербский теннисист Миомир Кецманович оказался сильнее американца Томми Пола. По итогам трех сетов впереди был Пол, но затем Кецманович сравнял счет, отыграв два матчбола, а пятый сет выиграл вчистую.

Таким образом, серб победил (6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0) и вышел в 1/8 финала. Перед матчем на его успех можно было поставить за 3.22. Фаворитом с коэффициентом 1.32 считался Пол.

21 января Кецманович сыграет с посеянным на турнире под вторым номером Карлосом Алькарасом.

 
 
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