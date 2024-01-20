8.00 – коэффициент на гол Захаряна в матче «Сосьедада» против «Сельты». Россиянин еще не забивал за новый клуб

Теги Сельта Реал Сосьедад Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Арсен Захарян Ставки

«Сельта» примет «Реал Сосьедад» в 21-м туре чемпионата Испании.

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян сделал лишь одно результативное действие (ассист) в 21 матче за клуб. Он еще не забивал за новую команду.

Букмекеры не ждут гола от россиянина и в сегодняшнем матче. Поставить на то, что Захарян отличится можно с коэффициентом 8.00.

Игра пройдет 20 января, начало – в 23:00 мск.

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