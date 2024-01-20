8.00 – коэффициент на гол Захаряна в матче «Сосьедада» против «Сельты». Россиянин еще не забивал за новый клуб

«Сельта» примет «Реал Сосьедад» в 21-м туре чемпионата Испании.

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян сделал лишь одно результативное действие (ассист) в 21 матче за клуб. Он еще не забивал за новую команду.

Букмекеры не ждут гола от россиянина и в сегодняшнем матче. Поставить на то, что Захарян отличится можно с коэффициентом 8.00.

Игра пройдет 20 января, начало – в 23:00 мск.

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