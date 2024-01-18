Сергей Дурасов: «Это уже определенно не сезон «Наполи». «Фиорентина» победит в основное время и выйдет в финал Суперкубка Италии»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на полуфинал Суперкубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что «Фиорентина» победит в основное время.

«Это уже определенно не сезон «Наполи», на отрезках нестабильных результатов приходится расставлять приоритеты.

По вылету со счетом 0-4 от «Фрозиноне» из кубка страны допускаю, что и Суперкубок команду интересует в меньшей степени. Надо пролезать в еврокубковую зону через чемпионат и набирать форму к «Барселоне» в Лиге чемпионов.

А вот «Фиорентина», находясь на хорошем ходу (одно поражение в 10 последних матчах), будет цепляться сразу за три кубковых трофея и зону Лиги Чемпионов по итогам чемпионата.

Оценивая игровую форму клубов, предположу не просто выход «Фиорентины» в финал, а победу «фиалок» в основное время», – заявил Дурасов.

Матч состоится 18 января и начнется в 22:00 мск.

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