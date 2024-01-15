350 тысяч человек в Казахстане страдают лудоманией, их средний долг – 22 тысячи долларов (МВД)

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В МВД Казахстана сообщили о большом количестве лудоманов в стране.

«В последние годы нашу страну буквально накрыла волна лудомании, то есть патологической склонности к азартным играм, которая доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных и материальных ценностей, а также может быть субъектом и объектом преступлений.

По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого – около 10 млн тенге (22 тысячи долларов)», – сообщили в МВД Казахстана.

Таким образом, лудоманией в Казахстане страдает 1,75% человек от общего числа населения – 20 миллионов.

В МВД республики считают, что проблема развилась из-за повсеместной рекламы, распространения игровых автоматов и незаконной деятельности онлайн-казино.

«Из-за игромании в стране участились случаи разводов семейных пар, суицидов игроманов и различных правонарушений.

Игровая зависимость является актуальным социальным вопросом, и государство уделяет особое внимание противодействию этой «чуме», – заявили в МВД.

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3 комментария
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Ответ Замкнул в пустые
Узких знатно подсадили на эту иглу буки
это повсеместно, в России такая же хр..., играют от мала до велика. Просто население в 6 раз больше, вот и не заметно так. А еще реклама этого лезет из всех приложений и устройств. Как не подсесть? Определенные люди на этом подымают миллиарды рублей и тенге.
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