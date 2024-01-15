350 тысяч человек в Казахстане страдают лудоманией, их средний долг – 22 тысячи долларов (МВД)
В МВД Казахстана сообщили о большом количестве лудоманов в стране.
«В последние годы нашу страну буквально накрыла волна лудомании, то есть патологической склонности к азартным играм, которая доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных и материальных ценностей, а также может быть субъектом и объектом преступлений.
По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого – около 10 млн тенге (22 тысячи долларов)», – сообщили в МВД Казахстана.
Таким образом, лудоманией в Казахстане страдает 1,75% человек от общего числа населения – 20 миллионов.
В МВД республики считают, что проблема развилась из-за повсеместной рекламы, распространения игровых автоматов и незаконной деятельности онлайн-казино.
«Из-за игромании в стране участились случаи разводов семейных пар, суицидов игроманов и различных правонарушений.
Игровая зависимость является актуальным социальным вопросом, и государство уделяет особое внимание противодействию этой «чуме», – заявили в МВД.
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