«Сан-Хосе» уступил в 12 матчах подряд. 2.00 – проиграют «Монреалю»

«Монреаль» и «Сан-Хосе» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сан-Хосе» идет на последнем месте в лиге с 9-ю победами в 41 матче. «Акулы» пропустили 171 шайбу – больше всех в НХЛ.

Букмекеры считают, что «Монреаль» продлит неудачную серию «Сан-Хосе» до 13 матчей. На победу канадского клуба в основное время дают коэффициент 2.00.

Матч состоится 12 января и начнется в 3:00 мск.

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