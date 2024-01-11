«Сан-Хосе» уступил в 12 матчах подряд. 2.00 – проиграют «Монреалю»
«Монреаль» и «Сан-Хосе» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ.
«Сан-Хосе» идет на последнем месте в лиге с 9-ю победами в 41 матче. «Акулы» пропустили 171 шайбу – больше всех в НХЛ.
Букмекеры считают, что «Монреаль» продлит неудачную серию «Сан-Хосе» до 13 матчей. На победу канадского клуба в основное время дают коэффициент 2.00.
Матч состоится 12 января и начнется в 3:00 мск.
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