Победа «Сошо» над «Лорьяном» в Кубке Франции упала с 4.60 до 2.80
Сегодня «Сошо» из третьего французского дивизиона сыграет с «Лорьяном» в Кубке Франции.
Причина двукратного падения коэффициентов на «Сошо» в проблемах «Лорьяна» с составом – 14 человек основы не примут участие в игре: пять человек на Кубке Африки – остальные дисквалифицированы или травмированы.
Без стольких игроков основы тренеру «Лорьяна» пришлось заявить пятерых футболистов из резерва, выступающих в 4-м дивизионе. Интересно, что даже с оптимальным составом «Лорьян» восемь матчей подряд не побеждал в Лиге 1, а вот их соперники из «Сошо» проиграл только 1 из 12 последних матчей. Три последние игры «Сошо» – 3 победы с общим счетом 10:0.
«Сошо» в этом матче – 2.80.
Ничья – 3.28.
«Лорьян» – 2.63.
Проход «Сошо» – 1.92.
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