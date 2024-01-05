«Барса» с трудом победила «Лас-Пальмас», забив победный мяч на 93-й с пенальти. В лайве каталонцы шли за 8.50

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«Барселона» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги.

До 93-й минуты счет в матче был равным. Каталонцы вырвали победу благодаря голу Илкая Гюндогана с пенальти.

В лайве коэффициент на победу «Барселоны» доходил до 8.50. В конце матча команда Хави играла в большинстве.

Каталонский клуб вернулся на третье место в чемпионате Испании.

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