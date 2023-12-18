Букмекеры определись с фаворитами пар 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» вылетит от «Интера», «Арсенал» и «Сити» уверенно идут дальше

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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры уже определились с фаворитами на выход в 1/4 финала:

«Порту» (4.90 – выход в 1/4) – «Арсенал» (1.20)

«Наполи» (3.00) – «Барселона» (1.43)

«ПСЖ» (1.47) – «Реал Сосьедад» (2.80)

«Интер» (1.84) – «Атлетико» (2.03)

ПСВ (2.50) – «Боруссия» Д (1.57)

«Лацио» (4.50) – «Бавария» (1.23)

«Копенгаген» (11.50) – «Манчестер Сити» (1.05)

«РБ Лейпциг» (3.60) – «Реал» (1.32)

Матчи состоятся в феврале и марте 2024 года.

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14 комментариев
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Ответ Yaroslav Marochko
наполи за 3 против барсы выглядит как легчайшая ставка:)
Ну раз такая легчайшая ставь хату
+15
-1
+14
С Атлетико будет битва, но это приемлемый вариант. Расплата за Сосъедад была неизбежна.
+6
0
+6
порту недооценивают
+8
-3
+5
ПСВ всё таки повезло, что не попались крупные акулы. Я думаю они пободаются с Боруссией, в этом сезоне ПСВ хорош.
+4
-1
+3
Явные перекосы в кэфах, ни одного адекватного, либо фаворитам занижен, либо переоценка аутсайдера
+1
0
+1
зарядил по всем кэфам в пресс как указано в статье, ну кроме МС, слишком мелкий.
0
0
0
Ответ отец карим
порту недооценивают
А зря
Арсенал уже получал от Спортинга
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Ответ Samurai99
Ну раз такая легчайшая ставь хату
ахахааха🤣🤣🤣
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Ответ Трент Резнор
С Атлетико будет битва, но это приемлемый вариант. Расплата за Сосъедад была неизбежна.
Не хуже соседата. ПСЖ опаснее Атлетико. Хотя разница не большая.
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Ответ Виталий Ан
Не хуже соседата. ПСЖ опаснее Атлетико. Хотя разница не большая.
Интер вышел со второй. Игры покажут, ПСЖ безусловно не подарок.
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