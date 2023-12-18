Букмекеры определись с фаворитами пар 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико» вылетит от «Интера», «Арсенал» и «Сити» уверенно идут дальше

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры уже определились с фаворитами на выход в 1/4 финала:

«Порту» (4.90 – выход в 1/4) – «Арсенал» (1.20)

«Наполи» (3.00) – «Барселона» (1.43)

«ПСЖ» (1.47) – «Реал Сосьедад» (2.80)

«Интер» (1.84) – «Атлетико» (2.03)

ПСВ (2.50) – «Боруссия» Д (1.57)

«Лацио» (4.50) – «Бавария» (1.23)

«Копенгаген» (11.50) – «Манчестер Сити» (1.05)

«РБ Лейпциг» (3.60) – «Реал» (1.32)

Матчи состоятся в феврале и марте 2024 года.

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